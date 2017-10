Abolire le pellicce significa cancellare la storia

Gucci abolisce le pellicce. Tutte le pellicce: di volpe, di coniglio, anche di coyote, un mezzo sciacallo che in natura mangia appunto volpi e conigli. Le pellicce rimaste in magazzino saranno messe all’asta e il ricavato verrà devoluto ai militanti della Lav, nemici della sperimentazione sugli animali. Dunque non sto parlando di moda ma di storia, di una battaglia persa dall’uomo, non solo da allevatori e pellicciai. Le pellicce, oggi in rovinosa ritirata su tutto il fronte occidentale, rendevano le donne regine ed evidenziavano lo status apicale della specie umana, contribuendo a un ambiente favorevole alla sperimentazione animale che ci ha dato penicillina e insulina, farmaci antirigetto e pacemaker, statine e sulfamidici e antibiotici, vaccini contro la poliomielite, la rabbia, il tetano, il vaiolo… Si fissi presto una linea del Piave che consenta all’industria farmaceutica di continuare a sperimentare, scoprire, debellare malattie: io nel mio piccolo ho deciso di passare dalle pantofole di lana cotta a quelle di montone.