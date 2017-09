Fatti recenti mi aiutano a precisare qualche accezione politica. Un conservatore non fischia Minniti quando alla festa di Fratelli d’Italia dice che il fascismo è finito: chi fischia Minniti non vorrebbe che il fascismo fosse finito, dunque è un fascista. Un conservatore non vota una lesbica dichiarata e sposata con una donna: chi vota Alice Weidel è convinto che si possano difendere i confini nazionali senza rispettare i confini morali, dunque è di destra. Non mi sembra difficile, eppure molti continuano a fare confusione. Si prega di prendere nota.