Abbasso la sfilata militante della stilista anti-uomo Miuccia Prada

Come se nel mondo di combattimenti non ce ne fossero abbastanza, la stilista anti-uomo Miuccia Prada presenta una moda femminile che è “un’istigazione a essere combattenti, un incoraggiamento a riprendere la lotta”. È una sfilata militante, quasi militare, e il linguaggio dei giornalistici aedi si adegua. In passerella non ancheggiano modelle ma, secondo il Sole, avanza “un plotone di ragazzacce con i capelli corti, deliberatamente sgraziate e sfrontate”. Spezzeranno le reni al vile maschio? Ora e sempre Luisa Beccaria.