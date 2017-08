Lode alla chimica sterminatrice. Pur abitando all’ultimo piano avevo la cucina invasa dalle formiche. Orrore! Ho provato a cacciarle con i cosiddetti metodi naturali (non per naturalismo ma per comodità, perché gli ingredienti necessari li avevo già in casa). Dunque ho provato con l’alloro: purtroppo le formiche ci ballavano, sulle foglie di alloro. Poi con la cannella: disgraziatamente anziché respingerle sembrava attirarle. Infine con l’aceto: che si bevevano con la stessa voluttà con cui in questa stagione io bevo il Lambrusco di Sorbara ghiacciato. Adesso basta, mi sono detto, qui ci vogliono i metodi artificiali. Sono andato al supermercato e ho comprato Raid Esca Formiche, scatoletta venefica che in una sola notte ha annientato l’intero formicaio. Lode all’industria, all’ingegno umano, alla chimica sterminatrice.