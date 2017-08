Paolo Crepet e le oche di Lorenz

Non guardando la televisione, di Paolo Crepet conoscevo solo la faccia e il nome. L’ho ascoltato per la prima volta al Premio Pio Alferano di Castellabate, anche leggermente prevenuto perché chi va in televisione è fatto per chi guarda la televisione, pensavo. A un certo punto l’illustre psichiatra ha detto: “Le persone non cambiano”. E’ una frase che da giorni mi gira nella testa: “Le persone non cambiano”. Strana, in bocca a chi di mestiere dovrebbe cambiare lo stato delle persone, guarendole. Ma non troppo sorprendente alle orecchie di un uomo religioso, di un animo conservatore, di un lettore dell’Ecclesiaste (“Ciò che è storto non si può raddrizzare…”). Poi però Crepet ha aggiunto una postilla: “Solo i geni a volte ci riescono”. Esistono dunque eccezioni alla regola: un’altra eccezione (questa la aggiungo io) è la conversione, con la quale Cristo permette un cambiamento radicale anche a persone di Q.I. normalissimo. Mentre chi non crede in lui e per giunta non è un genio è condannato all’ergastolo deterministico, schiavo dell’imprinting come un’oca di Konrad Lorenz. Prego di non essere mai un’oca di Konrad Lorenz.