Rispetto ai magazzini Amazon, gli uffici di Fantozzi erano molto più umani

San Camillo, ogni anno il 14 luglio devo ringraziare di portare il tuo nome, di avere avuto una madre avversa ai costumi americani e dunque agli happy birthday, di avere avuto un maestro come Vittorio Messori che mi spiegò il protestantesimo del compleanno e il cattolicesimo dell’onomastico. Stavolta voglio ringraziare anche di non lavorare in Amazon. Nell’immane stabilimento di Castel San Giovanni di onomastici non se ne parla e ogni mese, ho letto, in un giorno stabilito viene offerto lo spumantino a tutti i dipendenti nati nel mese: compleanno collettivo, depersonalizzazione totale. Per buttarla sul ridere ci vorrebbe un nuovo Paolo Villaggio (ma forse non basterebbe perché gli uffici della fantozziana Italsider rispetto ai magazzini Amazon erano molto più umani), io la butto sul pregare: grazie per lo scampato pericolo e per le ventiquattro ore di speciale, personale benedizione che senza alcun merito ogni 14 luglio ricevo.