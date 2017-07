Dal fiume Po al torrente Ongina, dall’isola Serafini, la più grande isola padana, alla villa di Giuseppe Verdi, nella pianura piacentina ho visto chilometri e chilometri di alberi da frutto abbandonati e carichi. Soprattutto prugne. Soprattutto della varietà cornalina bianca. Mai visti tanti frutti a disposizione di chiunque fosse disposto alla modesta fatica di raccoglierli. Sani, succulenti, maturi: molti sulle piante, molti già caduti a terra. Chi ha piantato quegli alberi è morto? O è troppo decrepito per occuparsene ancora? Contemporaneamente nelle città vicine i giovani africani impietosiscono le vecchie italiane all’uscita dei supermercati, campando di elemosine e pappe già pronte nelle mense. Pensare che noi cinni della periferia orientale di Bologna, fra via Mazzini, ferrovia e Lunetta Gamberini, nemmeno ai rusticani dei rami più alti consentivamo di giungere a regolare maturazione: li addentavamo ancora verdi, asprissimi. Oggi gli alberi da frutto non attraggono neppure gli sbarcati, a cui l’assistenza statale e clericale nasconde accuratamente la parola di Dio: “Con il sudore del tuo volto mangerai il pane”. Genesi 3,19 sia invece pubblicizzato, scritto sui muri, diffuso dagli altoparlanti: chi non raccoglie non mangia.