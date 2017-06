Meglio soffocarli che accarezzarli. Questa è la logica del mondo il cui principe è Satana (Vangelo di Giovanni 12 eccetera). Il mondo, attraverso tribunali inglesi e alsaziani, impone a un bambino malato la morte per soffocamento (neanche il coraggio della punturina letale: il soffocamento). Negli stessi giorni lo stesso mondo, attraverso tribunali australiani, cerca di soffocare la chiesa accusando un vecchio cardinale di molestie risalenti agli anni Settanta (evidentemente gli inquisitori non avevano niente di più fresco). Sotto scacco il clero non reagisce, balbetta, si affida ai suoi persecutori, e guarda caso sulla vicenda del piccolo Charlie Gard sceglie il bassissimo profilo, emettendo un ambiguo sussurro per bocca di monsignor Paglia, presidente della Pontificia accademia della vita e dunque massima autorità cattolica in materia. Non praevalebunt, d’accordo, ma quanto sono pesanti le porte degli inferi: prego non schiaccino la mia fede.