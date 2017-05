Le donne che ambiscono a comandare hanno bisogno di terapia farmacologica?

San Pasquale Baylonne protettore delle donne, oggi è il tuo giorno e questa è la settimana in cui ho scoperto un paio di tuoi collaboratori. Uno è Giuliano Guzzo che in “Cavalieri e principesse” (Cantagalli) descrive le numerose ricerche sulla differenza sessuale, comprese quelle che dimostrano “la correlazione positiva fra testosterone e status occupazionale femminile”: le donne che occupano o ambiscono a occupare posizioni di comando hanno quindi bisogno di aiuto e terapia farmacologica. L’altro è Édouard Philippe che prima di diventare primo ministro ha scritto un romanzo in cui racconta “l’impercettibile aridità delle donne che non saranno mai madri, cuore di uomo in un corpo di donna”: terapia farmacologica anche per loro, dunque. Insomma, fra Italia e Francia cresce la consapevolezza che molte donne abbiano problemi non di discriminazione bensì di salute: la diagnosi era facile ma per formularla ci volevano dei santi, o degli eroi.