Macron, Le Pen e i rapporti mai risolti con i genitori

Santa Giovanna d’Arco che già da ragazzina fosti più adulta di tanti adulti, mi capirai se ti dico che non mi piacciono le persone adulte che continuano ad avere problemi coi loro genitori. Marine Le Pen al Corriere che le chiede lo stato dei rapporti col padre risponde: “Zero. E zero resterà”. Emmanuel Macron sui rapporti con la figura materna non ha bisogno di rilasciare interviste: se l’è sposata. Santa Giovanna d’Arco, i politici non mi piacciono mai (furono loro ad accendere il tuo rogo) e però mi dispiacciono meno quando dimostrano di essere persone sane, serene, non incupite da risentimenti e complessi. Marine violando per calcolo elettorale il quarto comandamento svela il suo machiavellismo, laddove Macron esibendo un matrimonio giocoforza sterile esprime il suo estinzionismo. Santa Giovanna d’Arco, non mi resta che pregare per la tua vera seguace: Marion.