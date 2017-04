(All’amico lettore che ipotizzasse un fine settimana bolognese). Bologna che fu dotta adesso rutta. In ritardo ho scoperto che nei giorni festivi il centro di Bologna si degrada ad aperitificio: centro storico che diventa gastritico, visto il livello delle consumazioni. L’iniziativa si chiama “T-Days” e già il nome, degno di uno shopping center del Tennessee, mostra l’avvilimento culturale imposto dagli amministratori pubblici alla città della più antica università del mondo: i glossatori si rivoltano nelle arche. Via le macchine, via gli autobus, via i taxi, via pure le biciclette (impedite a circolare non da divieti espliciti ma dalla calca impenetrabile di ex-cristiani e di cani). Strade già consolari e piazze già monumentali vengono umiliate, trasformate in tavolino, come le donne-oggetto nelle sculture di Allen Jones e nei quadri di Silvia Argiolas: dunque Bologna-oggetto, Bologna tutta un baretto di spritz dolciastri e olive unte, frizzantini e patatine. Pedonalizzazione come futilizzazione: luoghi nati per passare, pensare, pregare, vengono sequestrati dal puro, animalesco ingurgitare. In via Clavature incrocio Romano e Flavia Prodi diretti verso casa: come faranno a dormire con le finestre affacciate proprio sulle Sette Chiese, epicentro del maragliesco fracasso? San Petronio osserva dal suo piedistallo, sotto le Due Torri, e impotente si mette la testa fra le mani. Si attenda dunque il Santo Lunedì lavorativo.