“Gesù, dalla croce, essendo morto Don Camillo non sa più con chi parlare”. Davide Bregola in “La vita segreta dei mammut in Pianura Padana” (Avagliano) racconta in modalità elegiaca la desertificazione dei paesi della Bassa, la progressiva estinzione della sua peculiare razza umana: gente che ancora dice frumentone per dire mais, uomini che ancora raccontano di quando, ragazzi, facevano le gare coi vespini sui rettilinei della Castelmassa-Occhiobello… Cristo si è ammutolito a Sermide, il paese dell'autore, così come un tempo si era fermato a Eboli? Non ne sono del tutto certo: il fatto che su questi luoghi disameni, depauperati e depressi, dove le nutrie e i siluri hanno di gran lunga superato i cristiani, si scrivano tuttora pagine come quelle di Mirko Volpi, di Massimo Zamboni e Vasco Brondi, e appunto di Bregola, non vorrei dire però mi sembra un piccolo miracolo.