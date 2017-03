Si può essere brave persone e pescatori di delfini. Spiegatelo agli animalisti

Tutto, ma proprio tutto, sembra dipendere dalla perdita della fede in Dio: la crisi demografica dipende dall’apostasia, la crisi economica dipende dall’apostasia… I pescatori delle Eolie, uomini a cui la durezza del mestiere avrebbe dovuto consigliare il primum vivere, si stanno impoverendo per essere passati dal cristianesimo all’animalismo. Nelle acque siciliane i sempre più numerosi delfini stanno facendo stragi di totani e le reti rimangono vuote ma, anziché chiedere il permesso di uccidere un po’ di nocivi, i pescatori chiedono sovvenzioni. Gli animalisti più fanatici sono i bambini: loro non conoscono la realtà, conoscono i cartoni animati e quindi parteggiano per i tursiopi. “Mio padre è una brava persona, non vuole ammazzare i delfini!” ha dovuto dire a scuola la figlia di un pescatore. Io mi domando: ci sarà in tutto l’arcipelago un prete o un frate che creda in Cristo anziché in Disney? Se esiste, che spieghi la possibilità di essere al contempo bravissime persone e pescatori di delfini. Se esiste, che legga dal pulpito il Genesi, “Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo”. Se esiste, che mostri il legame tra Bibbia e benessere.