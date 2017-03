Non è che adesso Brazzale lo spritz lo berrà con Saviano

Degli amici non sono invidioso ma geloso sì. Quando i loro nomi diventano noti al grande pubblico comincio a domandarmi: si ricorderanno ancora di me? Dunque ero preoccupato per il successo mediatico dell'iniziativa natalista del Gruppo Brazzale: non è che a Fara Vicentino per il risotto al radicchio, anziché con me e col pittore Enrico Robusti, l'amico Roberto Brazzale d'ora in poi ci andrà con qualcuno più vip? Accidenti, l'idea dello stipendio supplementare ai neo-genitori è piaciuta perfino a Roberto Saviano… Non è che adesso Brazzale lo spritz con la china, a Thiene, lo berrà insieme allo scrittore di “Gomorra”? Poi però sulla sua pagina Facebook ho visto Saviano sorridere insieme a Mika e Roberto Bolle, dunque di nuovo estinzionista. E ho tirato un sospiro di sollievo: Brazzale il torresano di Breganze anche in futuro non potrà gustarlo che con me.