Prove di islamizzazione a Maastricht

Sant'Amando di Maastricht, proprio nella città di cui fosti vescovo, e da cui partisti per evangelizzare l'Olanda, si fanno prove avanzate di Eurabia. Non a caso nella città del trattato che ridusse a enti locali gli stati nazionali europei, svuotandoli economicamente, militarmente, moralmente: città dove oggi le chiese chiudono mentre si aprono “muslim prayer room” negli ospedali, e dove in questi giorni si svolge la più grande fiera d'arte e antiquariato del mondo, Tefaf, la cui commissione ha rimosso un'opera dell'artista italiano Luca Pignatelli intitolata “Persepoli”. Perché provocatoria, dice il comunicato, ma è una scusa: l'arte contemporanea è provocatoria per definizione, se alla Tefaf avessero come criterio la non-provocazione potrebbero esporre solo nature morte del Seicento. La verità è un'altra: l'opera di Pignatelli consiste in una dea pagana sovrapposta a un tappeto da preghiera islamico. E questo, Sant'Amando, in Eurabia non si può. Qui gli artisti sono liberi di sputare sul cristianesimo ma possono citare l'islam solo in ginocchio. Sant'Amando, proteggici dalla censura che viene dal deserto.

Così l'opera di Pignatelli racconta l'Europa e l'islam “Volevo capire se la figura occidentale potesse coesistere con l’iconoclastia orientale cioè islamica”. E nel mondo crudele che rumoreggia fuori di qui è possibile? “L’integrazione dovrebbe prendere la forma del baratto".