Ministro Del Rio e viceministro Nencini, belle le vostre dichiarazioni sulla difesa “dei diritti di chi ha investito sulla propria azienda”. Parlavate di tassisti ma potrebbe valere per tutti. Bello sarebbe dunque abolire Amazon e Ibs: anche i librai hanno investito nelle proprie aziende. E Yoox e Vente Privee: anche i proprietari di boutique hanno investito nelle proprie aziende. E Facebook e Google News: anche gli editori hanno investito nelle proprie aziende. Tutti abbiamo investito tempo e denaro nelle nostre attività e tutti siamo investiti violentemente da internet: pertanto, considerando internet piuttosto difficile da abolire, reddito di cittadinanza per tutti o concorrenza per tutti. Qualsiasi altra soluzione sia considerata un piegarsi alla legge del più forte o del più facinoroso, una brutta discriminazione nei confronti delle categorie che non possono ricattare intere città.