Preghiera al volante

Prego per avere gusti più comuni almeno in campo automobilistico. Sto cercando un’auto usata e trovo quasi solo auto di colore bianco con motore diesel e cambio automatico. Non capisco questa mania della macchina color frigorifero: mi vengono i brividi solo a guardarla. Il diesel sarebbe solido e conveniente se non fosse obbligatorio il filtro antiparticolato che riduce l’inquinamento aumentando le visite dal meccanico. Chi prova il cambio automatico non lo lascia più, dicono. Peccato che io l’abbia provato, in più occasioni, con auto noleggiate e prestate, e in discesa mi abbia sempre procurato angoscia. Al casello, inchiodando per mancanza di freno motore, mi sono pure ferito alla fronte: mai più. Non ho ancora affrontato il problema estetico. Personalmente divido le automobili in tre categorie: 1) bruttissime; 2) brutte; 3) Range Rover. Ho provato pertanto raccapriccio quando ho scoperto che la maggior parte delle persone (la totalità dei nerd) considera belle le Toyota, all’apparenza disegnate da colui che disegna i capelli dei personaggi dei manga. Prego per avere gusti automobilistici più comuni, altrimenti mi tocca continuare a prendere treni regionali.