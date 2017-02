Emiliano, che mescola Moro col movimento operaio

Secondo Michele Emiliano, in corsa per capeggiare la sinistra, un capo della sinistra dovrebbe “dare un seguito agli ideali della Resistenza, al movimento operaio, ad Aldo Moro e alle sue lotte per i diritti”. All’interno dell’inconsulta enumerazione, degna di Carlo Emilio Gadda, colpisce l’evocazione di Moro: per quali diritti lottò quell’antico levantino? Per introdurre i suoi machiavelli, ai congressi democristiani era capace di fare discorsi di sette ore. “Chi parla in questo modo non può che essere un imbroglione e non può che rappresentare un popolo di imbroglioni”, disse Henry Kissinger. Che i nuovi morotei non ci facciano nuovamente meritare quel vecchio giudizio.