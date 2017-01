In Italia gli indovini si pagano con la bolletta Rai

Prima il Santo Padre contro i veggenti. Poi padre Giacobbe Elia contro Paolo Fox: “L’oroscopo è contrario alla fede cristiana. Gli oroscopi costituiscono peccato grave, quello di superstizione. Paolo Fox è uno strumento del demonio”. Chi paga il canone Rai paga pure l’oroscopista volpino che nel programma di Magalli dice cose tipo “Oggi avete una bella Luna” oppure “Occhio in amore, dovrete fare scelte importanti”. Papa Francesco nell’udienza di ieri ha detto che farsi leggere le carte significa comprare false speranze, prendendo spunto da coloro che in Argentina interpellano gli indovini: qui però siamo in Italia, qui gli indovini non c’è nemmeno bisogno di interpellarli, si pagano automaticamente con la bolletta. Sia ringraziato Paolo Fox perché la sua presenza nella televisione pubblica ricorda, tutti i giorni intorno a mezzogiorno, che il Vangelo è sempre attuale, essendo Satana sempre “principe di questo mondo” (Giovanni 16,11).