Esorto a leggere la verità spiacevole di Meotti

Allargate l’area della consapevolezza. Uso una frase di Allen Ginsberg per esortare a leggere libri in generale e “La fine dell’Europa. Nuove moschee e chiese abbandonate” di Giulio Meotti (Cantagalli) in particolare. Leggendolo ho pensato che un testo così necessario sfuggirà a quanti si informano via smartphone: lo schermino è un’area troppo stretta per farci passare una grande consapevolezza. La verità spiacevole di Meotti (cause ed effetti del crollo demografico) per essere compresa richiede un’area adeguata, l’area degli argomenti, degli studi, delle statistiche, l’area delle pagine e dei capitoli che si susseguono impegnativi e implacabili. Riducendo tanta conoscenza dentro uno schermino ecco che basta uno scrollino per continuare a fingere che la realtà non esista. Temo che lo smartphone sia per l’uomo europeo l’equivalente del buco nella sabbia per il famoso struzzo. Allargate l’area della consapevolezza, altrimenti “La fine dell'Europa” nel vostro cervello non ci entra, altrimenti vostro nipote si chiamerà Mohammed e nemmeno saprete perché.