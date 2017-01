Mi autodenuncio, sono un religioso radicalizzato

“Pratica religiosa (se si intensifica), rifiuto di alcuni programmi televisivi o di bibite come la coca-cola, abbigliamento tradizionale…”. Sono alcuni degli indicatori di radicalizzazione che attivano la vigilanza dello Stato senza Dio (sentenza 203/1989 della Corte costituzionale) nei confronti degli islamici. E nei confronti dei cattolici nulla? Non voglio essere discriminato, non voglio essere considerato un mistico privato e allo stato senza Dio mi autodenuncio: anch’io negli ultimi tempi ho intensificato la pratica religiosa, anch’io indosso sempre più frequentemente il tabarro, anch’io non bevo coca-cola (questo però da sempre: al Cuba Libre preferisco ab immemorabili il Savona Libera, col chinotto). E sono più antisociale di tanti maomettani: non rifiuto alcuni programmi televisivi, rifiuto tutti i programmi televisivi.