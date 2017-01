Il dilemma del telefono (non smart)

Punkt o non Punkt, questo è il mio dilemma. Stavo pensando di sostituire il Nokia non smart con un Punkt ugualmente non smart e però costoso (per non fare la figura del povero) e di design (per non fare la figura del sempliciotto). Ma via sms ho ricevuto solo tre auguri, addirittura meno degli auguri via carta (che sembra aver toccato il fondo e poter risalire) e molto meno degli auguri via mail (altro mezzo in declino). Non tengo granché agli auguri, vi ho sempre percepito un sentore di paganesimo, tengo di più a non essere tagliato fuori. Anche se è meglio essere tagliati fuori che chiusi dentro (se Fabrizio Corona avesse buttato lo smartphone nel Naviglio oggi non sarebbe a San Vittore). E magari è meglio anche ascoltare Donald Trump: “Non fidatevi di internet, scrivete lettere”. O forse no, forse Trump esagera, e allora confesso di non sapere che pesci pigliare e chiedo a Dio il discernimento.