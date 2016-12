Fosse vero che la maggioranza degli italiani al referendum ha votato No per amore verso la Costituzione. Fosse vero, in tantissimi criticherebbero l'intervento del sociologo Ilvo Diamanti a favore della censura, apparso su Repubblica: “Sui social media la comunicazione rischia di diventare, e spesso diventa, più violenta, quando si parla di migranti e di immigrazione. E’ necessario esercitare maggiore sorveglianza. Per evitare la scissione fra la normalizzazione del fenomeno sui media tradizionali e la drammatizzazione che subisce sui media nuovi”. Fosse vero, in tantissimi farebbero notare che la richiesta di ancora più censura (fra autocensura e querele ne esiste già parecchia, parola di pluriquerelato) confligge con l’articolo 21 della Costituzione così gagliardamente difesa nelle urne: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”. Fosse vero, tantissimi partigiani del No mi incoraggerebbero a sfidare il sociologo-sorvegliante, mi esorterebbero a manifestare liberamente il mio non ritenere normale, il mio ritenere drammatica la presente invasione afro-islamica del territorio nazionale. Fosse vero.