Ponderato elogio del Renzi europeo

Berlusconi è Berlusconi, un piede nel Ppe per interposto Antonio Tajani e un omaggio ad Angela Merkel, ma anche un orecchio sempre attento ai mal di pancia del popolo italiano, dell’imprenditore e della massaia. A #IdeeItalia, la kermesse programmatica di Mariastella Gelmini e Paolo Romani, la dialettica con l’Europa, compresi il tradizionale sospetto per “l’asse franco-tedesco” e i problemi della sovranità (Brunetta) erano di casa. Di Salvini, in chiave non diciamo europeista, ma nemmeno europea, non c’è neppure da parlare....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.