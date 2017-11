Un report del Pd ogni 15 giorni “sulle schifezze in rete”, ha annunciato Matteo Renzi alla Leopolda. Un disegno di legge, a firma Zanda-Filippin, non ancora depositato e che realisticamente non vedrà la luce in questa legislatura, “ma – spiega il Pd di Palazzo Madama – può essere una buona base di partenza per la prossima legislatura”. Un “algoritmo verità”, cui sta lavorando la società di Marco Carrai, la Cys4, per capire tramite artificial intelligence “se una notizia è falsa”....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.