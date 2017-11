Un tempo era tutta Leopolda

Roma. “Vai alla Leopolda?” dal 2010 a oggi ha sostituto la domanda killer: “Che fai a Capodanno?”. Già da un paio d’anni però il clima di rutilante attesa è cambiato e d’altronde ogni edizione ha avuto il suo scopo e le sue conseguenze; la prima nel 2010 con Pippo Civati, versione co-rottamatore, serviva a Renzi per farsi conoscere e a raccogliere un po’ di amministratori locali sparsi per l’Italia che poi sarebbero stati utili per le primarie del 2012 e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.