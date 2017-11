Il nulla grillino spiegato con la lettera di Di Maio a Macron

Roma. Luigi Di Maio scrive una lettera aperta al presidente della Francia Emmanuel Macron. L’effetto, di comicità involontaria, è lo stesso del videomessaggio che anni fa Luigi de Magistris invitò a Napoli Al Pacino: “Ciao Al! Sono Luigi de Magistris, il sindaco di Napoli, comunico con te per manifestare l’apprezzamento per l’impegno sociale e civile in tanti film come il Padrino e Scarface, che è diventato per i criminali anche un modo da seguire nelle ville della camorra”. Di Maio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.