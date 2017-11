Giamaica, Italia. Adesso tutti contenti faremo la ruota del pavone. L’alleanza nero giallo verde a Berlino non è nata. In Germania forse si rivota. Forse un governo di minoranza. Forse la Spd accetta un appello del presidente. Forse forse forse. Instabilità. La cara Angela in declino. La Francia unica nazione seriamente governata in Europa. I mercati tremano (quotazione euro ieri meno 0,1 per cento). Noi ci sbellichiamo. Altro che lezioni morali su debito pubblico e governabilità, ma quanto sono latini...

