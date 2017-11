Nel 1994 Silvio Berlusconi promise “un milione di posti di lavoro”. Nel 2001 “Meno tasse per tutti”. E, alla verifica effettuata in modo indipendente qualche anno dopo, mantenne in buona parte gli impegni. Stavolta ridiscende in campo offrendo “un ministro per la terza età” e “mille euro a tutti i pensionati”. Le differenze dei messaggi sono evidenti: quelli guardavano al futuro, questi al passato. Quelli erano rivolti ai giovani che si affacciavano al mondo del lavoro e ai ceti produttivi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.