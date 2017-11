"Renzi vada avanti fregandosene della sinistra". Parla Nesi, l'impolitico

Roma. “Qui si lavora sull’irrazionale”. Due maledetti toscani – uno di Prato, Edoardo Nesi, lo scrittore, l’altro di Firenze ma cresciuto in provincia, il sottoscritto – che camminano per il Transatlantico. C’è tutto un mondo che passa davanti e accanto. Passa Cristian Iannuzzi, ex grillino, un tempo con Nesi s’accapigliavano, ora sono amici; Nesi racconta che Iannuzzi, musicista in un gruppo rock, ha continuato a versare soldi al fondo per le piccole e medie imprese anche dopo essere stato cacciato...

