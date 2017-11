Per alcuni è "solo un polverone alzato ad arte da chi non accetta la sconfitta"; altri dicono che "sarà lo tsunami che travolgerà ogni cosa". Sta di fatto che le segreterie di tutti i partiti siciliani, da qualche ora, sono in fibrillazione. Il problema? Alcuni neo eletti all’Ars, nelle ultime regionali del 5 novembre scorso, non hanno presentato la dichiarazione richiesta dalle legge Severino: una sorta di autocertificazione in cui gli aspiranti onorevoli isolani avrebbero dovuto garantire di non avere a proprio...

