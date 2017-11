Roma. La descrizione di un attimo, come dice la canzone dei Tiromancino, s’è fatta difficile nel caso di Laura Boldrini e Piero Grasso, rispettivamente presidente della Camera vista come possibile leader del Campo Progressista di Pisapia (al netto di Pisapia), e presidente del Senato visto come possibile leader del rassemblement Mdp-Articolo1-Sinistra Italiana-Possibile. Descrivere l’attimo, infatti, significa sì sbattere contro una certezza: Grasso e Boldrini si sono infine lanciati nell’agone, cosa che fa sobbalzare i puristi della “terzietà” delle massime cariche...

