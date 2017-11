La dittatura del network

Milano. Venite con me a Siena, scrive lo storico scozzese Niall Ferguson nel suo ultimo libro, “The Square and the Tower”, così vi spiego perché la storia degli ultimi cinquecento anni può essere letta da un’altra, nuova angolatura che analizza la contrapposizione tra la piazza e il palazzo, tra i network e le gerarchie. La piazza – di Siena, e in generale – è dove ci si incontra, si parla, si commenta, si commercia, si complotta anche. La torre è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.