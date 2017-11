Silvio Berlusconi che fa maramao ai Cinque stelle e al centrosinistra diviso di Sicilia, il centrodestra a tre punte redivivo al punto da tornare a essere la prima coalizione dopo varie traversie sottomarine, le elezioni politiche che non si stagliano più all’orizzonte, per Forza Italia, come sagome nefaste di sventura: si poteva passare per matti a dire una cosa simile non più tardi di otto, nove mesi fa. E invece ecco la risalita dagli abissi, la speranza di cominciare la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.