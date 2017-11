Roma. “Noi siamo quelli del sì: sì alla legalità, sì al lavoro”. E naturalmente “sì alla messa in sicurezza del territorio”. E anche “sì alla rigenerazione urbana”. Che significa? Virginia Raggi, intervenuta ieri all’assemblea dell’Acer, l’Associazione dei costruttori romani, non l’ha spiegato; lo slogan, secondo la sindaca, suona bene e basta. In compenso, rispondendo all’appello degli imprenditori che da tempo chiedono al Campidoglio di sbloccare le pratiche di assegnazione dei lavori, e di dire concretamente che cosa intende fare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.