Il fascismo degli antifascisti

Il solito Collettivo politico di Scienze politiche dell’Università di Firenze, tristemente noto per aver già contestato nel 2005 l’ambasciatore israeliano Ehud Gol al grido di “Palestina libera, Palestina rossa”, nel 2013 Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, e Gian Carlo Caselli appena un paio d’anni fa, sempre cercando di non farli parlare, oggi ripeterà il suo consueto show. Stamattina al Polo di Novoli è in programma un incontro, organizzato dalla lista Centrodestra universitario, sullo ius soli. I relatori...

