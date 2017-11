Il trucco retorico di CasaPound per non prendere le distanze

Roma. Le vedette per ogni piano, a guardia di ogni porta, ce n’è persino una, tatuaggi che spuntano dalle braccia fino alle mani, che ti scorta dentro l’ascensore, pieno di adesivi. “W il fascismo”, c’è scritto su uno. E questi, per l’appunto, sono fascisti. Dicono che con Roberto Spada – l’aggressore del giornalista Daniele Piervincenzi e dell’operatore Edoardo Anselmi – fermato giovedì dai carabinieri e portato in caserma, non c’entrano nulla. Lo dice ai giornalisti Simone Di Stefano, vicepresidente di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.