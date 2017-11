Roma. Dice Giovanni Toti, governatore della Liguria, teorico del centrodestra “a tre punte”, che il centrodestra unito non esiste solo alle amministrative e alle regionali. E’ pronto per le Politiche. Il risultato siciliano, spiega Toti al Foglio, era già stato anticipato “dalla mia Liguria, dove negli ultimi due anni abbiamo vinto tutto. Non solo la Regione ma anche molti Comuni dove la vittoria non era scontata, penso a Genova o La Spezia. Un dato che vale più di tanti sondaggi:...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.