Roma. “Intercettazioni, per i giornalisti spunta il carcere fino a tre anni”. E’ l’allarme lanciato con la solita enfasi da Repubblica domenica scorsa. Secondo la giornalista, Liana Milella, il paese deve fare i conti con “il primo frutto avvelenato” della riforma sulle intercettazioni varata dal governo: un vero e proprio bavaglio per i poveri cronisti, che non potrebbero pubblicare alcuna registrazione considerata irrilevante dai pubblici ministeri ma “rilevantissima invece per la notizia che contiene”. Pena un’incriminazione per rivelazione di segreto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.