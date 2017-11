Musumeci verso la vittoria. Il Movimento 5 stelle parla già di brogli

Prosegue lo spoglio delle schede elettorali in Sicilia e man mano che si contano i voti si allarga la forbice che divide il candidato 5 stelle, Giancarlo Cancelleri, da Nello Musumeci, il candidato del centro destra: il primo fatica a mantenere la soglia del 35 per cento e il secondo vola sopra il 39 per cento. Così, mentre si avvicina la sconfitta, l'entourage di Cancelleri mette in discussione la validità delle operazioni di voto. "Queste elezioni saranno ricordate come quelle dei grandi brogli", denuncia Manlio Di Stefano del Movimento 5 stelle. Da Caltanissetta, nella sede del comitato elettorale dove i grillini seguono lo spoglio, Di Stefano pensa alle prossime mosse nel caso venissero confermati i risultati attuali: "Il riconteggio è una delle opzioni che ci sono. Prima vediamo di quanto sarà lo scarto e poi valuteremo, deciderà Cancelleri". "Se non abbiamo vinto, nonostante il brevissimo distacco dalla coalizione di centrodestra, è per via degli impresentabili. Siamo Davide contro Golia", ha continuato il deputato parlando ai microfoni di La7. E ha ritirato fuori la questione dell'Osce, l'organizzazione di Ginevra che si occupa di vigilare sulla correttezza del voto: "Preoccupa molto la notizia del ritiro di 100 presidenti di seggio nella provincia di Catania, alcune voci dicono che siano legate a pressioni ricevute negli ultimi giorni. Questo dimostra che le nostre richieste di vigilanza dell'Osce fossero fondate". Insomma, a giudicare dalle parole di Di Stefano il Movimento sta cercando di digerire la sconfitta mettendo le mani avanti, senza ammettere che la partita è vicina alla fine: "Minuto dopo minuto la situazione è in divenire e il divario è abbastanza ridotto. La competizione è aperta". E per spostare l'attenzione su chi ha fatto di peggio in queste elezioni, Di Stefano commenta così la rinuncia di Luigi Di Maio a incontrare Matteo Renzi: "Dicono che abbiamo paura del famoso confronto. Ma se l'abbiamo chiesto noi il confronto, non vedo dove sia la paura. Con il risultato del Pd che è assolutamente al di sotto di ogni previsione, la leadership di Renzi è in totale discussione nel suo partito stesso e noi non possiamo permetterci di mettere accanto a un progetto serio come il nostro un confronto con un perdente come Renzi".