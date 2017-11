In Sicilia è testa a testa Musumeci-Cancelleri

Le elezioni regionali in Sicilia si risolveranno nel testa a testa tra il candidato del centrodestra, Nello Musumeci, e quello del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri. Già gli exit poll di ieri sera avevano fotografato una situazione di grande incertezza con Musumeci in vantaggio e i grillini a poca distanza. Lo spoglio è iniziato stamattina alle 8 e prosegue con lentezza. Così al momento ci si affida soprattutto alle proiezioni. In particolare, secondo la V proiezione Istituto Piepoli - Noto Sondaggi per la Rai, Musumeci sarebbe al 38 per cento e staccherebbe di due punti Cancelleri (36 per cento). Terzo il candidato del centrosinistra Fabrizio Micari con il 17,5 per cento (oltre 10 punti percentuali sotto la coalizione che invece sarebbe al 27,9 per cento). Mentre Caludio Fava sarebbe al 7,5 per cento.

