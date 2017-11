Berlusconi vede il colpo in Sicilia: per gli exit poll in vantaggio il centrodestra

Urne chiuse in Sicilia, dove si è votato per la presidenza della regione. In attesa dello spoglio, che inizierà domani alle 8, gli exit poll danno il candidato del centrodestra, Nello Musumeci, come possibile vincitore. A dirlo sono i sondaggi effettuati all'uscita dai seggi oggi da Istituto Piepoli e Noto Sondaggi per la Rai e quelli di La7. Il candidato del centrodestra è attestato tra il 36 e il 40 per cento per entrambi gli istituti di sondaggio. Alle sue spalle il candidato del M5s, Giancarlo Cancelleri, dato tra il 33 e il 37 per cento dalla Rai e tra il 34 e il 38 per cento da La7.

Staccati, e di molto, il candidato di centrosinistra e Ap, Fabrizio Micari (tra il 16 e il 20 per cento) e quello della sinistra, Claudio Fava (tra i 6 e il 10 per cento). Fermo tra l’1 e il 2 per cento il candidato di Siciliani Liberi, Roberto La Rosa. Il Partito democratico non aspetta i risultati ufficiali per parlare apertamente di sconfitta: "L’andamento degli exit poll conferma una sconfitta tanto netta quanto annunciata", ha detto Matteo Ricci, responsabile Enti locali del Pd. "Ne prendiamo atto e ringraziamo il professor Micari per l’impegno e la dedizione avuta, al pari di tutte le democratiche e i democratici che ci hanno sostenuto in questo difficile confronto. Ora dobbiamo ripartire da loro e dai tanti siciliani che ci hanno votato".