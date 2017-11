Lost in Rosatellum

Primarie, collegi, pluricandidature, listini bloccati. A volerla sintetizzare in modo un po’ brutale, si potrebbe dire che anche questa discussione rientra nella ormai consueta, e stancante, dialettica tra pragmatici e ortodossi. Tra chi, cioè, invoca una normalizzazione del Movimento, e chi invece addita qualsiasi proposta di cambiamento come un’abiura inaccettabile. “Ma guardate che non è questione di purezza”, precisa Andrea Cecconi, deputato pesarese a cinque stelle, trentatré anni e infermiere di professione. “E’ semmai una questione di coerenza: abbiamo i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.