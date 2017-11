All star Anti vax

I vaccini sono la più grande innovazione in campo sanitario degli ultimi due secoli, indispensabili per proteggere le persone dai virus e debellare malattie mortali. Ma recentemente sono diventati, e di sicuro Edward Jenner – il padre dell’antivaioloso – non l’avrebbe immaginato, anche un indispensabile strumento politico per distinguere quelli fuori dal mondo da quelli con la testa sulle spalle, per riconoscere i portatori di teorie complottiste e tenerli alla larga, soprattutto in un’opinione pubblica che non ha un’immunità di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.