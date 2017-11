I Radicali rieleggono Magi senza affrontare il dramma della scissione di fatto

Roma. Non è finito come sembrava stesse per finire due giorni fa, il XVI congresso di Radicali Italiani che ha seguito la convention radicale sull’Europa. Non si è cioè riprodotto a livello visibile, con candidature contrapposte, lo scontro tra il segretario uscente e ieri rieletto Riccardo Magi e il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni Marco Cappato sulla “natura” del movimento radicale. E però il tema – farsi (o rifarsi) partito elettorale o no? – resta sottotraccia, chiuso per ora nel cassetto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.