Berlusconi in campo, stragismo dovuto

La descrizione migliore dell’indagine a carico di Silvio Berlusconi come mandante delle stragi di mafia del 1992-93, l’hanno data paradossalmente, quasi come una voce dal sen fuggita, l’ex pm della procura di Palermo Antonio Ingroia e il Fatto quotidiano. Ingroia: “Berlusconi è tornato in politica, è un atto doveroso indagare”. Insomma, è una specie di atto dovuto. E allo stesso modo la cosa è stata riportata dagli organi di stampa, che non hanno dato un grandissimo risalto alla notizia non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.