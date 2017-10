Te la do io la Nigeria

Il bello con lui è che non sai mai se hai di fronte il Beppe Grillo mattatore o lo statista. Nei primi minuti del suo show del 2016 il guru pentastellato si chiedeva: “Ero un comico, sono un politico. Cosa sono?”. Difficile a dirsi, vista la quantità di supercazzole che inanella. In un video del 2012, si divertiva con uno sproloquio su un programma per sequestrare i beni ai politici: “Il Zip War AirGanon è questo software che (magistrale colpo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.