Costruire, non rottamare

In un passaggio dell’intervista concessa al Foglio una settimana fa, Matteo Renzi ha affrontato un tema sul quale vale la pena tornare oggi, anche alla luce dello schiaffo micidiale ricevuto sulla partita del governatore di Bankitalia. Il segretario del Pd, con onestà, ha riconosciuto che “la fase della rottamazione non può essere riprodotta” ma ha aggiunto che è impensabile per un politico con le sue caratteristiche “diventare il paladino di un sistema che non è quello per cui ho iniziato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.