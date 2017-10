La fiducia sul Rosatellum mostra che il vero travaglio è quello dell'opposizione

Roma. E’ martedì, il pomeriggio procede sonnacchioso al Senato, non del tutto abituato a certe sortite. All’improvviso, si fa per dire, il lampo: Mdp saluta la curva e la maggioranza. “Oggi Gentiloni è passato alla storia per aver battuto un triste primato: essere il primo presidente del Consiglio dall’Unità d’Italia a porre la fiducia sulla legge elettorale sia alla Camera sia al Senato. Nel 1923, infatti, Mussolini, pose la fiducia su di un ordine del giorno e su di un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.