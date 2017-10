L'albero caduto a Roma come paradigma di scarico-responsabilità

Roma. L’albero che appare così, al lato della strada, mezzo vivo e mezzo morto, più che altro dimezzato, con tronco mozzato. L’albero che alla prima giornata di ordinario maltempo autunnale oscilla nei suoi rami più esterni (e l’automobilista pensa: non è che sta per cadere?). L’albero che infine crolla davvero – e non è la prima volta – sul povero tassista nel quartiere Prati e sulle turiste attonite e per fortuna illese. L’albero che vacilla sulla Roma-Ostia, minaccia lo scorrimento...

